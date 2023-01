Le HC Bienne domine Fribourg avec autorité

Au terme d’un scénario surprenant, le HC Bienne est allé cueillir une victoire autoritaire à Fribourg vendredi en National League. Les Seelandais se sont imposés 6-3 face à Gottéron grâce à un réalisme fou durant la première demi-heure. Ce succès face au 5e du classement permet au HCB de revenir à seulement un point du leader Genève, battu 7-4 par Lugano.





Bienne assomme Fribourg en moins de six minutes

Toujours mené au score en début de match en 2023, le HC Bienne a cette fois pris le match par le bon bout en ouvrant rapidement le score par Luca Hischier (4e) sur un centre de Jere Sallinen, but validé après arbitrage vidéo. Les « rouge et jaune », avec Harri Säteri de retour de blessure, ont pourtant été copieusement dominés et assiégés durant les dix premières minutes, jusqu’à l’égalisation logique de Christoph Bertschy (11e). Puis la défense de Fribourg s’est effondrée, douchée par un cruel opportunisme biennois. A coup de centres en première intention devant le but, le HCB a inscrit trois buts coup sur coup par Damien Brunner (12e), Luca Hischier (15e) et Ramon Tanner (17e). Face à l’une des équipes les plus en forme du moment en National League, Bienne venait de mettre un sacré coup de climatisation dans la patinoire fribourgeoise.





Bienne finit sans la manière

Mieux, les Seelandais en ont remis une couche au retour des vestiaires grâce à Luca Cunti (22e) et Jesper Olofsson (30e) face à des Dragons encore groggy. Dans les buts, le jeune Loïc Galley (20 ans), rentré à 3-1, vivait un cauchemar pour sa première sortie de la saison dans l’élite. Sévère, ce score de 6-1 à la demi-heure a été atténué par des réussites en supériorité numérique de Julien Sprunger (49e) et Christoph Bertschy (54e). Les Biennois pourront regretter d’avoir légèrement galvauder leur fin de match, concédant notamment cinq pénalités dans le dernier tiers. Le genre de relâchement qui sera interdit ce samedi pour la réception de Zoug (19h45). /jpi