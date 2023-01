Le HC St-Imier renoue avec la victoire

Le HC St-Imier remporte une victoire importante dans la lutte pour les play-off de 1re ligue de hockey sur glace. Les Bats ont gagné face à Yverdon 3-2 sur leur glace samedi soir. Cette victoire permet également au HCSI de mettre fin à une série de trois défaites d’affilée en championnat. Les hommes de Steve Pochon ont encaissé le premier but en supériorité numérique à la mi-match. Loïc Pecault a égalisé à la 34e mais les Vaudois ont repris l’avantage quatre minutes plus tard. C’est dans le dernier tiers que les Imériens sont allés chercher la victoire. Les réalisations d’Esteban Willemin à la 50e et de Yoan Vallat à la 56e ont permis au HC St-Imier d’empocher les trois points.

Au classement, le HCSI conserve la 8e place, synonyme de play-off. Il possède trois longueurs d’avance sur la barre à 2 matches de la fin de la saison régulière. /fwo