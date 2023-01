Le HC Bienne ne relève pas la tête et signe une quatrième défaite d’affilée en National League. Les Seelandais ont été défaits 3-1 par Langnau vendredi à la Tissot Arena. Le HCB a manqué de réalisme et s’est heurté à un très bon portier Emmentalois. Les « rouge et jaune » auront l’occasion de réagir samedi face au HC Ajoie à Porrentruy. Développement suit. /bsc