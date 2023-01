Le HC Bienne se relance en Ajoie

Un derby, et ça repart ! Vainqueur 3-0 face au HC Ajoie à Porrentruy ce samedi, le HC Bienne a stoppé l’hémorragie après quatre défaites d’affilée, dont le revers frustrant de la veille devant Langnau. Cette quatrième victoire en autant de derbies cette saison permet par ailleurs aux Seelandais de reprendre un peu d’air au classement. À dix matches du début des play-off, Bienne consolide sa deuxième place avec six points d’avance sur le troisième Zurich, battu 3-1 par Lausanne, mais reste sous la menace de Rapperswil qui pointe à huit longueurs avec trois matches de moins.







Bienne marque quand ça fait mal



Sérieux et appliqué, sans forcément être génial, le HCB a surtout eu le mérite de marquer à des moments clés. L’ouverture du score de Beat Forster (qui avait ses jambes de 20 ans ce samedi) juste avant la fin d’un premier tiers (19e), au cours duquel le HC Ajoie a été menaçant, a débloqué la situation. Le but de Gaëtan Haas d’un superbe tir croisé dès le retour des vestiaires (21e) a fait très mal aux Jurassiens qui enchaînent, eux, une quatrième défaite consécutive. Conséquence ou non de leur long déplacement à Lugano la veille, les Ajoulots ont donné le sentiment de baisser de rythme après la mi-match, laissant au HC Bienne une certaine maîtrise des événements illustrée par ses 35 tirs cadrés contre 18 seulement pour le HCA.





Ajoie en baisse de rythme dans le dernier tiers



Le troisième but de Mike Künzle en début de dernier tiers (45e) a tué la rencontre, Harri Säteri, désigné homme du match, réalisant les interventions nécessaires devant le but pour s’offrir un blanchissage. Si tout n’a pas été parfait, notamment le power-play infructueux et des pénalités évitables, les Biennois se sont néanmoins rassurés et ont excellé dans le « sale boulot » de l’ombre avec Jere Sallinen et Luca Hischier en chefs de file. L’entraîneur Antti Törmänen a aussi brassé ses trois premières lignes offensives durant la rencontre, faisant notamment évoluer Künzle aux côtés de Sallinen et Rajala. De quoi donner quelques idées ou plans B pour la suite. /jpi