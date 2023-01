Le HC Bienne renverse Davos

Malgré une mauvaise entame de match, le HC Bienne est monté en puissance pour s’offrir une belle victoire 3-2 à Davos ce mardi en National League. Un deuxième succès d’affilée acquis de haute lutte qui permet au HCB de sérieusement conforter sa deuxième place avec désormais 7 points d’avance au classement provisoire sur le troisième Zurich et 20 points sur la 7e place.





Le HCB vendange...



Les Biennois, privés de Yannick Rathgeb (malade) et Luca Cunti (blessé), ont pourtant été cueillis à froid sur la première pénalité dès la cinquième minute, sanctionnés par un tir à la ligne bleue de Dominik Egli (5e). Copieusement dominés durant le premier tiers par une équipe de Davos pourtant remaniée et privée de son top-scoreur Enzo Corvi, les Rouge et Jaune ont su égalisé au retour des vestiaires sur un oubli défensif qui a laissé Luca Hischier seul pour s’en aller battre Sandro Aeschlimann en face à face (25e). Le HC Bienne aura alors trois énormes duels similaires perdus successivement par Toni Rajala, Jesper Olofsson puis Damien Brunner.





... mais n'abdique pas et passe l'épaule



L’équipe a encore montré beaucoup d’abnégation pour revenir après le deuxième but de Simon Knak (45e), validé après un coach challenge et un arbitrage vidéo qui n’a pas su trouver le bon angle pour acter un éventuel hors-jeu. Derrière, Bienne a retrouvé son réalisme avec une égalisation de Jere Sallinen après un bon premier travail de Brunner (49e) puis le but décisif de Toni Rajala (54e), bien servi en retrait par Luca Hischier. Le Finlandais a mis fin au passage à 14 matches sans marquer. « C’est une solide victoire et une grosse prestation défensive », a salué le défenseur Robin Grossmann avant le choc qui se profile vendredi à domicile face à Rapperswil, autre prétendant au podium. /jpi