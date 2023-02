Le HC Bienne officiellement en play-off

Malmené la veille à domicile par Ambri-Piotta, le HC Bienne a relevé la tête ce dimanche en National League. Alors qu’ils menaient déjà 5-0 à l’issue du premier tiers, les Seelandais se sont imposés 6-2 à Kloten. Une victoire qui leur permet de valider mathématiquement leur place dans le top 6 à l’issue de la saison régulière, et donc leur qualification directe pour les play-off. Le HCB reprend par la même occasion 10 points d’avance sur le 3e Davos qui a cependant joué deux matches de moins.





Face à des aviateurs cloués au sol en première période et catastrophiques dans le repli défensif, ce sont les Biennois qui ont survolé les débats en inscrivant la bagatelle de cinq buts en 18 minutes ! Luca Hischier (2e), Ramon Tanner (3e), Toni Rajala (15e) et Yannick Rathgeb (16e) ont exploité à merveille les largesses défensives des Zurichois pour tromper un Juha Metsola bien esseulé dans ses buts. Le portier Finlandais a d’ailleurs cédé sa place à 4-0 au jeune Timo Johner, 17 ans, pour sa première apparition en National League de sa carrière. Le gardien des U20 Elites s’est à son tour incliné trois minutes plus tard devant Mike Künzle (19e) après un cafouillage devant sa zone.





Les Biennois ont cependant un peu trop décompressé en deuxième période, concédant la réduction de l’écart à la 27e avant de voir un but refusé à Kloten pour une cage déplacée. Le dernier tiers, bien qu’anecdotique, a vu Eric Faille s’offrir un doublé (56e) pour le 5-2 avant que Jesper Olofsson ne scelle le score d’un coup de fusil sur un service de Gaëtan Haas (58e). Il reste quatre matches au HC Bienne dans cette saison régulière, à commencer par la réception de Fribourg vendredi. /jpi