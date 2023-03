Le HC Bienne termine 2e avec les honneurs

Le HC Bienne devra se contenter de la plus qu’honorable 2e place de la saison régulière de National League… pour un petit rien. Dans une dernière journée de saison régulière à rebondissements, les Seelandais se sont fait coiffer par Genève, vainqueur d’Ajoie 3-2 dans le temps règlementaire, tandis qu’ils ont eu besoin des tirs au but pour s’imposer à Lugano 6-5. Genevois et Biennois terminent avec 101 points au classement, les Grenats devant leur trône à l’avantage acquis aux confrontations directes. « Quand on voit ce classement, on est quand même fiers. Et puis… Genève a été longtemps premier, nous on a été longtemps deuxième, il y a une forme de logique », commente Noah Delémont lorsqu’on lui colle le classement sous le nez dans les couloirs de la patinoire luganaise. « En début de saison, on aurait signé pour être deuxième », renchérit son capitaine Gaëtan Haas.