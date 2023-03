L’Ours se dresse face au HC Bienne

Chaud devant. Le quart de finale des play-off du HC Bienne pourrait bien être explosif. La formation d’Antti Törmänen va entamer les séries finales de National League face à Berne. Le club de la capitale a passé l’écueil des pré-play-off samedi soir en sortant Kloten 2-1. Les Ours ont remporté le 3e acte devant leur public 5-0 après avoir gagné le 1er duel mardi 5-1 et perdu le deuxième jeudi 4-1. Cette qualification conjuguée à celle de Lugano face à Fribourg propulse Berne face à Bienne.





Un Ours mordant en play-off

Il y aura assurément une volonté de revanche dans les rangs du HC Bienne. Les hommes de la Tissot Arena restent sur deux éliminations en play-off face à Berne. Un net 4-1 en quart de finale au printemps 2017, un très amer 4-3 deux ans plus tard, alors que Bienne menait 2-0 puis 3-2 dans la série. Si le HCB portera l’étiquette de favori en ayant terminé la saison régulière à la 2e place, il se méfiera de joueurs de la capitale pleinement dans le rythme au sortir des pré-play-off. Des joueurs qui lui ont mené la vie dure en saison régulière avec un partage des points – 6 pour chaque équipe – et un goal-average à l’avantage des Ours.

Le 1er acte de ce derby Bienne – Berne en quart de finale des play-off de National League ce sera mardi à 20h à la Tissot Arena. À vivre en direct sur RJB. /msc-lge