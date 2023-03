Le HC Bienne prend un départ canon

À domicile devant 6562 spectateurs, Antti Törmänen et ses hommes ont pris un départ optimal dans leur série de quarts de finale des play-off de National League en s’imposant 3-0 face au CP Berne. Bienne, excellent second du classement de la saison régulière, a su faire respecter la hiérarchie contre le 8e. Le deuxième volet de cet affrontement entre Bienne et Berne aura lieu jeudi à 20h dans l’antre de l’ours bernois. Ce match sera à suivre en direct sur RJB dès 19h45. /YCa Développement suit…