Pour marquer l’histoire… au nom d’Antti

Partager le combat de l’un des leurs, tout en conservant les ambitions que leur statut de joueurs professionnels leur impose. « Les demi-finales, ce n’est pas la fête, on veut plus grand », osait d’ailleurs le directeur sportif Martin Steinegger après la victoire à Berne. Et si cette équipe se permet de voir plus grand, plus haut, c’est parce qu’elle sent qu’elle a grandi, un an après avoir été sorti en quart de finale au septième match par ces mêmes Zurichois. « L’an dernier on avait le sentiment d’être presque meilleur qu’eux dans le jeu, mais ça n’a pas suffi. Cette année on a failli se mettre dans la même situation contre Berne, mais on a su réagir et remporter la série. C’est déjà un signe que l’on a grandi », appuie Gaëtan Haas qui avait également perdu en demi-finale contre les ZSC Lions en 2018 sous le maillot du CP Berne.