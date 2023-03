Le HC Bienne arrache le premier point dans le money-time

L’affiche promettait une confrontation serrée avec deux grands gardiens dans les buts, le premier match de ces demi-finales de play-off l’a confirmé. Au terme d’une rencontre crispante, le HC Bienne est venu à bout de Zurich 1-0 grâce à un but de son défenseur Alexander Yakovenko à deux minutes de la fin du temps règlementaire.







Säteri-Hrubec, le match dans le match



Avant cela, Simon Hrubec a longtemps retardé l’échéance. Le portier tchèque des ZSC Lions a multiplié les parades salvatrices, notamment en première période, et écœuré les attaquants seelandais. En face, Harri Säteri a encore été impeccable pour sauver son équipe plus d’une fois. Si Bienne a globalement dominé le premier tiers et la possession tandis que Zurich a procédé en contre, les débats se sont vite équilibrés avec à l’arrivée 27 tirs cadrés des deux côtés.





Une résistance héroïque...



Pour enlever le premier point de cette série, les Seelandais ont d’abord fait preuve d’abnégation et d’une grande solidarité, illustrées par cette résistance héroïque lors de cinq minutes d’infériorité numérique en fin de match après une pénalité sévère infligée à Gaëtan. Le capitaine biennois envoie bien un coup de coude à son adversaire sur l’action litigieuse… pour se défaire de l’étreinte d’un joueur qui le ceinture illicitement.







... avant la délivrance



L’orage passé, un tir flottant du défenseur russe du HC Bienne, loin d’être l’occasion la plus franche, finit par tromper un Simon Hrubec masqué. Une explosion, une libération. Mais la vraie délivrance n’arrivera qu’à la sirène, après une ultime tentative avortée de Sven Andrighetto. Ouf ! Mais que ce fut dur de conserver cet avantage de la glace avant d’aller à Zurich dès samedi (20h00) pour un nouveau bras de fer. /jpi