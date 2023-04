Le HC Bienne persiste et signe 

Le HC Bienne gagne de belle manière dans le 2e acte de la demi-finale des play-off de National League de hockey sur glace. Les hockeyeurs « rouge et jaune » sont allés battre Zurich 4-0 samedi dans leur seconde confrontation contre l’équipe qui leur a toujours bloqués l’accès à la finale. Ils mènent maintenant 2-0 dans la série au meilleur des sept matches et ne sont virtuellement plus qu’à deux victoires de la qualification ultime.

L’acte III aura lieu à la Tissot Arena lundi soir à 20H00, le rendez-vous est pris pour les hommes d’Anti Törmännen. Développement suit. /Sdu