Le HC Bienne retrouvera Genève en finale

Genève-Servette est en finale de National League! Les Aigles ont dominé Zoug 3-2 aux Vernets pour remporter la série 4-1 et retrouver Bienne dès vendredi prochain.

Et voilà Genève pour la quatrième fois en finale de National League. Après 2008, 2010 et 2021, les Grenat auront l'opportunité d'aller chercher la coupe de champion. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Genevois n'ont absolument rien volé.

Face au double champion en titre, les joueurs de Jan Cadieux ont encore une fois su remonter un déficit. Alors que dans les quatre premiers matches, ils avaient à chaque fois concédé l'ouverture du score, ce sont cette fois eux qui ont frappé les premiers. Mais cela ne leur a pas porté chance puisque Zoug a répondu par deux buts (29e Herzog et 38e Vogel).

Seulement du côté du GSHC, on peut compter sur les joueurs importés. A la 23e, c'est Linus Omark qui a ouvert la marque après une très belle passe de Tömmernes. L'indispensable maître à jouer suédois s'est encore fait l'auteur de la passe décisive sur l'égalisation de Sami Vatanen à la 41e.

En parlant de Sami Vatanen, le défenseur finlandais est une arme décisive en ce moment pour les Grenat. Avec son lancer de droitier, l'ancien joueur d'Anaheim et New Jersey notamment se pose en artilleur en chef. Le Finlandais a inscrit son quatrième but des play-off et son troisième en autant de rencontres.

Mieux, les Genevois sont parvenus à prendre les devants sur un magnifique but de Josh Jooris à la 52e après un très beau relais avec Linus Omark. Et même si Zoug a tenté de niveler la marque en fin de partie, les Grenat ont su gérer leur match comme ils ont su gérer leur saison en terminant leader au terme des 52 matches.

La finale opposera donc les deux premiers de la saison régulière. Une affiche logique si l'on s'attache aux précédents mois, mais qui peut tout de même étonner lorsque les adversaires s'appellent Zoug et Zurich. Seulement les deux finalistes ont semblé moins affamés que leurs deux adversaires.

