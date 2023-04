Le HC Bienne a rendez-vous avec son histoire

Un obstacle de taille sur la route du titre

Si jusque-là le HC Bienne semblait intouchable, son adversaire dans cette série donne la même impression. Genève-Servette a d’ailleurs battu à trois reprises le HCB cette saison, contre une victoire seelandaise. Malgré tout, les deux équipes se sont suivies de près durant tout l'exercice pour finalement terminer tout en haut de la hiérarchie avec toutes les deux 101 points. C’est donc logiquement que ces deux équipes rapides et portées vers l’offensive se retrouvent à ce stade de la compétition. Les deux ont par ailleurs clairement prouvé leur efficacité en situation spéciale. Bienne possède le meilleur power-play des play-off avec 28,12% d’efficacité, alors que Genève a le meilleur box-play avec 87,1% d’invincibilité. Les deux formations comptent également dans leurs rangs des gardiens de grandes classes qui ont su tirer leur équipe vers le haut. Ils possèdent d’ailleurs des moyennes a en faire pâlir plus d’un : 93,9% d’arrêts pour Harri Säteri contre 94,32% pour Robert Mayer. Toutefois, pour l’entraineur des gardiens du HCB Marco Streit, les deux finalistes ont un avantage non négligeable : « elles peuvent toutes les deux compter sur deux voire trois gardiens excellents ». Et si les spécialistes avaient envie de donner les faveurs de la côte au GSHC et ses fines gâchettes, le capitaine du HC Bienne tempère : « on est conscient de ce qui nous arrive dessus, mais on connait aussi nos forces et on sait qu’on peut les battre ». /lge