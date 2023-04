Deux finalistes à l’amende

Noah Schneeberger et Robert Mayer doivent passer à la caisse. Le défenseur du HC Bienne et le gardien de Genève-Servette écopent respectivement de 4’000 et 2’000 francs d'amende. Ils sont punis pour avoir simulé une faute lors de l'acte V de la finale des play-off de National League samedi à Genève. Il s'agit de la 2e sanction du genre pour Noah Schneeberger cette saison. C’est ce qui explique le montant de son amende. /ats-msc