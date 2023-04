La dernière bataille du HC Bienne

Le grand frisson accompagné d’une nuit d’ivresse ou la dépression. C’est ce qui attend le HC Bienne dans quelques heures. La formation seelandaise dispute ce jeudi soir à Genève la finalissima des play-off de National League de hockey sur glace. Comprenez par-là le 7e et dernier acte. Le vainqueur du soir sera couronné champion de Suisse. Il deviendra par la même occasion le 1er club romand sacré depuis… 40 ans et le 3e et dernier titre du HC Bienne. « Je rêvais de ces moments mille fois quand j’étais enfant », lance Etienne Froidevaux. L’attaquant biennois chaussera d’ailleurs les patins pour la dernière fois de sa carrière. Pour lui, si son équipe joue « avec courage et avec la tête, tout est possible ».