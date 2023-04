Le rêve du HC Bienne s’envole

Des larmes plutôt que du champagne pour le HC Bienne. Il a buté sur la dernière marche devant le mener au sacre national jeudi soir. Les « rouge et jaune » se sont inclinés à Genève 4-1 lors de la finalissima des play-off de National League de hockey sur glace. Ils voient les Aigles empocher cette finale 4-3 et fêter leur 1er titre de champion de Suisse après 118 ans d’existence. Le HCB doit donc encore patienter avant d’accrocher un 4e couronnement national à son palmarès.





Un mauvais départ fatal au HC Bienne

Ce 7e acte a été à l’image de la finale. Les deux formations se sont livrées sans compter, sans passer par un round d’observation. Le HCB a été pris à froid en voyant Vatanen ouvrir la marque dès la 4e minute de jeu. Pire, moins de 4’ plus tard et suite à deux pénalités seelandaises, le même Vatanen a relégué Bienne à deux longueurs de Genève. Si la troupe d’Antti Törmänen a su se créer des occasions par la suite, elle est tombée sur des Aigles plein de réalisme. Winnik a triplé la mise à la 24e, bien avant la mi-match. Et c’est peu après la moitié de cette rencontre, à la 31e, que Gaëtan Haas, en bon capitaine, a inscrit le but de l’espoir. En vain. Bienne a poussé mais, comme depuis le début de cette finale, s’est montré inefficace en supériorité numérique. En face, Hartikainen a enfoncé le clou en rupture à la 51e.





Le retour du trophée en Romandie

Ce sacre genevois est le 1er d’un club romand depuis 1983. Ironie de l’histoire, les protégés de Jan Cadieux succèdent au HC Bienne. Reste que les deux dominateurs de la saison régulière auront tenu en haleine tout un pays dans une finale de rêve. Ils n’ont jamais renié leur ADN et n’ont cessé de proposer un jeu rapide et tourné vers l’offensive. /msc