Stéphanie Mérillat : « Le HC Bienne ne va pas faire une finale chaque année »

La phase de digestion a commencé pour le HC Bienne. « Chaque minute qui passe fait que la frustration se dissipe un peu. On va finir par voir la fierté », lance ce vendredi la coprésidente du club de National League. Stéphanie Mérillat était l’invité du Journal de 12h15 de RJB, au lendemain de la défaite des hockeyeurs seelandais dans la finalissima des play-off face à Genève. « On n’a pas réussi à trouver les solutions. Ils ont été meilleurs, il faut s’incliner et se réjouir de savoir qu’on peut arriver jusque-là », souffle pleine de lucidité la dirigeante du HCB.





Vers un budget en hausse

Stéphanie Mérillat se réjouit de l’engouement qui a entouré cette finale. Jeudi soir, près de 5'000 personnes ont suivi le match à distance depuis la Tissot Arena, des centaines d’autres se sont massées dans les bars de la cité bilingue. « On savait que Bienne était une ville de hockey, mais là c’est absolument incroyable », s’émerveille-t-elle. Il faut désormais en profiter. Stéphanie Mérillat « se réjouit de pouvoir surfer sur cette vague » dans l’idée d’augmenter le budget du HCB de 17 à 20 millions de francs dans les quelques prochaines années.