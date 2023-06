Le HC Bienne démarrera à Lugano et terminera à Genève

Finaliste malheureux de la saison dernière, le HC Bienne connaît désormais son programme pour la saison 2023-2024 de National League de hockey sur glace. Les Seelandais lanceront leur championnat le vendredi 15 septembre à Lugano. Le premier match à domicile aura lieu le lendemain face à Zoug.





Programme des derbies et retrouvailles avec le champion



Le HCB retrouvera son adversaire lors de la dernière finale et champion en titre, Genève, le 7 octobre sur les bords du Léman puis à Bienne le 18 novembre et le 13 janvier. Hasard du calendrier, la saison régulière se bouclera le 4 mars par cette même affiche Genève-Bienne !

Les derbies face au CP Berne sont programmés les 30 septembre et 30 janvier dans la capitale et les 4 novembre et 8 décembre à la Tissot Arena. Les Seelandais rencontreront par ailleurs leurs voisins jurassiens du HC Ajoie les 22 septembre et 17 février à Porrentruy et les 27 octobre et 6 janvier à Bienne.





Entame de championnat après quatre matches européens



Le HC Bienne connaissait déjà son calendrier pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Il jouera donc quatre matches de coupe d’Europe avant d’attaquer le championnat. /comm-jpi