Un cinquième joueur finlandais au HC Bienne

La phalange finlandaise du HC Bienne s'agrandit encore. Le club seelandais de National League de hockey sur glace a engagé ce vendredi pour un hiver l'attaquant Aleksi Heponiemi. Lors des deux dernières saisons, le joueur de 24 ans appartenait au club de NHL des Florida Panthers, finaliste de la Coupe Stanley la saison passée. Il a principalement joué en AHL sous les couleurs des Charlotte Checkers. L'attaquant d'1m78 pour 70 kg a évolué auparavant dans la ligue suédoise et finlandaise.







Le groupe de finlandais s’est encore renforcé chez les finalistes des play-off. Aleksi Heponiemi rejoint ainsi le gardien Harri Säteri, le défenseur Ville Pokka et les attaquants Toni Rajala et Jere Sallinen. Le nouvel entraîneur, Petri Matikainen, et son assistant, Juha Vuori, viennent aussi du pays nordique. /comm-ats-fwo