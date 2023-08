Le HC Bienne est de retour sur la glace

Les hockeyeurs seelandais ont rechaussé leurs patins lundi matin. 10h tapante, les premières consignes du nouvel entraineur Petri Matikainen retentissaient dans la Tissot Arena. Le tacticien finlandais n’a pas hésité à aller puiser dans les ressources de ses joueurs lors de cette première. « On a vu les tests physiques et on sait où on en est », ironise le capitaine Gaëtan Haas. En effet, les résultats ont montré quelques lacunes, mais la raison est évidente. Le fait d’avoir été en finale la saison dernière a raccourci la préparation estivale. Au lieu de douze semaines, les Seelandais n’en ont eu que huit pour se préparer physiquement. Toutefois, « il n’y a pas de catastrophe, il y a encore du temps », rassure l’attaquant. L’important pour lundi matin était surtout de retrouver des sensations, mais aussi de faire plus ample connaissance avec les nouveaux. « C’était vraiment une bonne session », lâche le nouvel étranger Aleksi Heponiemi qui s’est senti tout de suite bien intégré.