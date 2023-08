Le HC Bienne entame sa campagne européenne du bon patin

Le HC Bienne n’a pas failli lors de son entrée en lice dans la Ligue des Champions de hockey sur glace. Devant 3'463 spectateurs jeudi soir à la Tissot Arena, les Seelandais ont pris la mesure de Kosice 3-1.

Le vice-champion de Suisse a plutôt bien géré son premier match officiel de la saison contre un champion de Slovaquie dans l’ensemble inoffensif. Avec un peu plus d’opportunisme et d’instinct, les hommes du nouvel entraîneur finlandais Petri Matikainen auraient pu s’imposer sur un score plus large. Leur power-play a été le point noir de la soirée : aucune réussite en quatre tentatives, dont 34 secondes à cinq contre trois.

En bon capitaine, Haas a montré la voie à suivre à son équipe en ouvrant la marque de fort belle manière à la 9e minute de jeu. L’égalisation slovaque en jeu de puissance – survenue un peu plus de trois minutes plus tard – n’a pas perturbé le collectif biennois. Dans le deuxième tiers, le transfuge du HC Ajoie Derungs a gratifié l’assistance d’un très beau solo pour aller inscrire le 2-1 sans coup férir. Le Finlandais Sallinen a enfin assis le succès des « rouge et noir » en marquant le 3-1 dans la cage vide à 118 secondes de la sirène finale, alors que le HCB évoluait à quatre contre six. « On a vraiment produit soixante minutes de qualité. Après, c’est le début de saison. Il est clair que notre power-play doit être meilleur. Mais c’est un bon premier pas », nous a confié le capitaine biennois Gaëtan Haas.

Le HC Bienne a donc bien lancé sa campagne européenne. Il tentera de confirmer ce samedi, à nouveau à la Tissot Arena, face à Innsbruck. Les Autrichiens ont aussi réussi leurs débuts en Ligue des Champions en dominant… Genève-Servette 5-2.