Le HC Bienne s’attaque à l’Europe

Le mois de septembre n’a pas encore démarré que les choses sérieuses commencent déjà pour le HC Bienne. Il dispute ce jeudi soir le 1er match officiel de sa saison. La troupe du nouvel entraîneur Petri Matikainen entame la Ligue des champions de hockey sur glace face aux Slovaques de Kosice à 19h45 à Bienne. « C’est une très belle opportunité », se réjouit le directeur sportif seelandais Martin Steinegger. Le HCB doit sa présence sur la scène européenne à son titre de vice-champion de Suisse. Il va effectuer sa 2e épopée continentale. « On va voir des autres cultures de hockey. On n’a jamais joué contre nos 6 adversaires », souffle encore l’ancien défenseur. Outre Kosice, le HC Bienne fera face aux Finlandais de Tampere, aux Autrichiens d’Innsbruck, aux Suédois de Fäjerstad et Växjö ainsi qu’aux Tchèques de Vitkovice. L’objectif est très clair pour le patron du sportif à la Tissot Arena : « On veut être dans les 16 premiers et disputer les play-off ».