Le HC Bienne est dans les starting-blocks

Une préparation en dent de scie

Le HC Bienne a dû se remettre rapidement sur les rails cette année. Après une saison rallongée par la finale des play-off, la préparation estivale a été rabotée. Elle a donc été beaucoup plus dense, notamment avec le début de la Ligue des Champions, compétition dans laquelle le HCB a signé deux victoires et concédé deux défaites. « On a bien joué certains matches et mal certains autres, mais c’est bien. On a pu voir ce qu’il nous restait à travailler », explique Petri Matikainen. Il est difficile pour l’heure de se faire une réelle idée du niveau de l’équipe. Toutefois le capitaine Gaëtan Haas temporise : « Disons que la force du HC Bienne n’a jamais été les préparations ». Malgré tout, le coach l’assure : « On est prêt autant que l'on peut l’être, selon le calendrier ». « On a fait le job pour être prêt, on va dire, sur la longueur en tout cas », rebondit le capitaine seelandais.

En plus des changements, le HC Bienne devra surtout composer avec plusieurs absences. Luca Cunti, Mike Künzle, Victor Lööv et Aleksi Heponiemi manqueront à l’appel en ce début de saison. /lge