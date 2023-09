Le top 6 dans le viseur de Noah Delémont

Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, Noah Delémont saisit sa chance depuis trois matches. Il profite de l’absence d’Alexander Yakovenko pour patiner dans la 1re paire défensive. Et ça lui réussit avec 3 assists à la clé. « Chaque jour, j’aimerais devenir un meilleur joueur. À Bienne, on est chanceux d’avoir beaucoup de concurrence. Ça pousse les uns et les autres à devenir meilleurs. C’est sûr que j’espère avoir plus de temps de glace cette année mais à la fin tu prends ce qu’on te donne », lance-t-il plein de sagesse. Nul doute qu’il croquera encore à pleine dent dans le temps de jeu qu’il recevra ce mardi soir à Fribourg (match en direct sur RJB dès 19h30). /lge-msc