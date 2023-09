L’Ours bernois met à terre le HC Bienne

Engagé dans son 1er derby de la saison face au CP Berne samedi soir, le HC Bienne n’a pas trouvé la solution à la PostFinance Arena. Les joueurs « rouge et jaune » ont été battus 4-2 par des Ours plus agressifs devant leur public. Il s’agit de la 5e défaite des hommes de Petri Matikainen en 8 rencontres dans le championnat de National League de hockey sur glace. Développement suit. /jam