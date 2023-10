Le HC Bienne encore maudit aux pénalties

Pour la quatrième fois de la saison et la deuxième fois cette semaine, le HC Bienne s’incline aux tirs au but. Après avoir rivalisés avec le champion en titre, les Seelandais ont été battus 3-2 aux Vernets on n’a njavec 13 points, le HCB reste néanmoins à 4 points du top 6. Comme celle contre Ambri en début de semaine, cette défaite peut être qualifiée d’encourageante, bien que le scénario soit une fois de plus rageant. Les Biennois ont mené deux fois au score grâce à un doublé de Tino Kessler (12e, 28e), mais n’ont jamais tenu leur avantage plus d’une poignée de secondes. Josh Jooris (13e) a égalisé une première fois 43 secondes après l’ouverture du score. Valtteri Filppula (29e) n’a lui laissé vivre le 2-1 que 11 petites secondes.





Deux grosses occasions en prolongation



Dominés, mais vaillants et accrocheurs, les Seelandais se sont surtout appliqués défensivement pour contenir les assauts genevois. Harri Säteri a été, une fois de plus, très précieux. Ses coéquipiers pourront regretter de ne pas avoir raflé la timbale en prolongation avec deux énormes occasions : un missile de Robin Grossmann sur la barre et un face-à-face perdu par Jesper Olofsson face à un très bon Robert Mayer. Tino Kessler a lui réussi le petit exploit de transformer enfin un tir au but après trois séances infructueuses. « Mais à la fin, on ne prend toujours pas les points », souffle Martin Steinegger à l’issue du match. L’impatience se fait aussi sentir dans le discours du directeur sportif. /jpi