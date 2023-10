Remanié, le HC Bienne s’incline à Ostrava

Les déplacements du HC Bienne en Ligue des champions se terminent toujours de la même manière… par une défaite. Le club l’a encore prouvé mercredi soir en subissant la loi de Vitkovice 4-3 après prolongation à Ostrava lors de la 5e et avant-dernière journée de la phase préliminaire. En République tchèque, les hockeyeurs « rouge et jaune » ont su renverser la vapeur après avoir été menés 2-0 (2e et 26e). Yannick Rathgeb (35e), Tino Kessler (44e) et Jere Sallinen (53e) ont permis au HCB d’entrevoir un meilleur sort. Mais Bienne a concédé l’égalisation à la 57e avant de craquer en infériorité numérique, suite à un surnombre, à la 64e. La troupe seelandaise s’est présentée à Ostrava avec un alignement remanié. Le staff technique a décidé de préserver le capitaine Gaëtan Haas et le gardien Harri Säteri, alors qu’il a dû se passer du défenseur Alexander Yakovenko en raison d’une blessure. Le jeunes Jérémie Bärtschix, Yann Vögeli et Alessio Beglieri ont été appelés en renfort.





Match décisif à la Tissot Arena

Le HC Bienne concède ainsi un 3e revers en 3 déplacements dans cette compétition. Il conserve malgré tout ses chances de qualifications pour les 8es de finale. Avant l’ultime journée, les hommes de Petri Matikainen occupent le 16e et dernier rang synonyme de phase à élimination directe. Ils auront l’avantage de jouer le match décisif à la maison, devant leur public, mardi prochain. Ce sera face au tenant du titre Tappara Tampere, actuellement 17e, à 19h45. /msc-lpe