Le HC Bienne file en 8e de finale de la Ligue des Champions

Des situations spéciales qui font la différence

Sept des huit buts de mardi soir ont été inscrits en situation spéciale, même à quatre contre cinq à deux reprises pour le HC Bienne. Toutes les pénalités de cette partie auront eu un impact sur le score. Ce sont les Finlandais qui ont dominé le premier tiers en inscrivant deux buts. Toutefois les Seelandais ont totalement renversé le match en quatre minutes juste avant la mi-match. Mike Künzle, Jesper Olofsson et Yannick Rathgeb ont marqué trois réussites coup sur coup avant de voir leur adversaire égaliser quelques minutes plus tard. Malgré les assauts adverses dans le troisième tiers, le HC Bienne a su garder la tête froide pour aller chercher son ticket pour la suite de la compétition grâce à un doublé de Toni Rajala et un but de Gaëtan Haas.

« C’était un des objectifs de la saison. Sportivement, c’était un groupe très fort. On a des problèmes actuellement, mais on a réussi, se réjouit le directeur technique seelandais Martin Steinegger. Je suis fier du jeu de l’équipe. J’espère que cette victoire va donner la confiance, malgré les nombreuses blessures ». /lge