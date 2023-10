Le cœur n’a pas suffi pour le HC Bienne

Le HC Bienne a joué avec cœur et courage, mais il est quand même rentré bredouille des Grisons samedi soir. Les hockeyeurs seelandais se sont inclinés 3-2 sur la glace de Davos, restant scotchés à la 12e place du classement de National League, avec désormais un petit point d’avance sur le 13e rang.

Comptant huit blessés au coup d’envoi (Haas, Hofer, Hischier, Heponiemi, Brunner, Cunti, Derungs et Lööv), les « rouge et jaune » ont encore été privés de leur sniper et Top Scorer Rajala, malade. Pas commode, vous en conviendrez, pour aborder au mieux le long déplacement dans la station grisonne. L’apport de Jérôme Bachofner (prêté pour quatre matches par Zurich) a certes été le bienvenu, mais il n’a évidemment pas suffi. En manque d’énergie dans les deux derniers tiers, le HC Bienne a somme toute logiquement courbé l’échine, malgré la combativité dont il a fait preuve.

Les Seelandais ont pourtant bien entamé la rencontre avec l’ouverture du score d’Olofsson en supériorité numérique (6e). Mais Davos, d’abord secoué, a repris du poil de la bête pour égaliser via Wieser sur un but litigieux, mais validé par les arbitres après le Coach Challenge demandé par le HCB. Il a ensuite pris les devants en fin de première période par Jurco (19e). Rien n’a été marqué dans le deuxième tiers. C’est donc dans la dernière ligne droite que les Grisons ont enfoncé le clou, à nouveau par Jurco (44e). Bienne n’a toutefois pas baissé les bras et a pu revenir à une longueur grâce à Olofsson, encore lui, et encore à cinq contre quatre (55e). Las, Davos a parfaitement su geler le puck dans les dernières minutes pour priver le HCB d’un retour.

Le HC Bienne n’a ainsi engrangé que deux points ce week-end, vendredi contre Ajoie. Pas de quoi exulter, donc. Mardi prochain, c’est le leader Fribourg qui est attendu à la Tissot Arena. /rch