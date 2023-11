Jérémie Bärtschi veut s’imposer au HC Bienne

Jérémie Bärtschi à la rescousse du HC Bienne. Après avoir commencé la saison en licence B à Martigny en Swiss League, le Neuvevillois a été rappelé par le club seelandais de National League de hockey sur glace pour pallier aux nombreuses blessures. Le joueur de 21 ans a disputé cinq matches avec le club de la Tissot Arena et se fait une place dans le 3e bloc de Petri Matikainen. Il a même été nommé meilleur joueur de son équipe mardi passé contre Fribourg. L’attaquant fera partie du groupe biennois qui disputera ce week-end un double derby cantonal, à Langnau vendredi et contre Berne samedi.

Prêté à Langenthal l’année passée, Jérémie Bärtschi avait déjà été rappelé à plusieurs reprises par le HCB lors du dernier exercice, sans toutefois tirer son épingle du jeu dans l’élite : « L’année passée, j’ai fait les voyages Swiss League - National League et ce n’était pas évident. Chaque match tu changes de niveau et tu changes de rôle ». Cette année, le déclic vient du changement de poste opéré en début d’exercice lorsque l’entraîneur de Martigny l’a propulsé au centre, plutôt qu’à son aile habituelle. « Ce qui a changé c’est que j’ai commencé à jouer au centre, quelque chose que je n’avais jamais fait avant. L’année passée en jouant ailier j’avais de la peine à m’imposer dans l’équipe alors c’était un gros saut au début, mais je pense que maintenant à chaque match ça va un peu mieux. Je peux commencer à prendre plus de responsabilités offensives. J’apprends et je deviens un peu meilleur chaque jour ».