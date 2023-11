Bienne sera contraint à l’exploit en Suède

Le HC Bienne devra réaliser un exploit dans une semaine en Suède s’il veut survivre en coupe d’Europe. Battus mardi 5-3 par Färjestad à la Tissot Arena en huitième de finale aller de la Ligue des champions, les Seelandais devront remonter un handicap de deux buts. Malgré les retours de blessure de Viktor Lööv et Damien Brunner, le HCB a globalement manqué de constance et de consistance malgré une bonne entame. Toni Rajala avait en effet ouvert le score à la 12e minute et concrétisé la domination biennoise sur le premier tiers.





Färjestad hausse le rythme dès la seconde période



Mais les hommes de Petri Matikainien ont desserré l’étreinte tandis que les Suédois ont haussé le ton, égalisant à la 16e puis prenant les devants en début de seconde période. Si Damien Brunner a sonné un semblant de révolte en déviant victorieusement et bien involontairement un tir de Yannick Rathgeb (32e), les Seelandais se sont sabordés 46 secondes plus tard en infériorité numérique. Färjestad a fait preuve d’une belle maîtrise technique et de vitesse de jeu à partir du tiers médian, tout en occupant bien l’espace, qualités parfaitement illustrées par le quatrième but (37e) inscrit en contre.





Yakovenko entretien la flamme

La réaction et la réduction de l’écart d’Alexander Yakovenko (52e) après le cinquième but suédois (44e) permet aux Seelandais d’entretenir un filet d’espoir. Le match retour aura lieu mardi prochain à Karlstad, là où le HCB s’est déjà incliné 4-1 début septembre en phase de groupe. Mais le vrai test attendu pour les Biennois sera bien la reprise du championnat et le déplacement à Kloten vendredi (19h45). /jpi