Le retour de Viktor Lööv

Le HC Bienne s’apprête à retrouver le patron de son arrière-garde. Blessé lors du 7e acte perdu de la finale des play-off de National League contre Genève le 27 avril, Viktor Lööv est prêt à faire son retour. Le défenseur devrait être aligné mardi soir lors du 8e de finale aller de la Ligue des champions de hockey sur glace face à Färjestad à la Tissot Arena. Touché aux vertèbres cervicales, le Suédois de 31 ans a dû s’astreindre à une longue rééducation, teintée d’incertitude quant à la suite de sa carrière. « Ça a été une situation bizarre, de ne pas savoir ce qui allait se passer et si j’allais pouvoir rejouer un jour et maintenant je suis ici et on verra comment ça se passe, donc bien sûr c’est excitant, mais aussi particulier de rejouer. Ça a été dur, parce qu’il y avait beaucoup d’incertitudes. Mais après que j’ai recommencé à faire du sport il y deux mois, j’ai commencé à me sentir un peu plus motivé et j’ai trouvé que c’était fun de se préparer pour quelque chose », explique Viktor Lööv.