Jesper Olofsson disputera la Coupe Spengler avec Davos

Jesper Olofsson va appuyer le HC Davos lors de la Coupe Spengler. A 25 jours du coup d'envoi de la 95e édition de son tournoi international à domicile, le HC Davos annonce vendredi trois renforts pour ses rangs. En plus de l’attaquant du HC Bienne, il pourra aussi compter sur l'attaquant finlandais de Lausanne Henrik Haapala et le défenseur suédois de Lugano Calle Andersson. La compétition se tient du 26 au 31 décembre dans les Grisons. Les autres équipes présentes pour les 100 ans de l’épreuve sont le Team Canada, les Suédois de Frölunda Göteborg, les Finlandais de KalPa Kuopio, ainsi que le tenant du titre Ambri-Piotta et les Tchèques de Dynamo Pardubice. /ats-emu