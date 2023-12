Le HC Bienne enchaîne enfin deux succès d’affilée

Deux victoires en un week-end, cela n’était plus arrivé au HC Bienne depuis l’ouverture du championnat et les deux premières journées ! Après avoir battu le CP Berne à domicile la veille, les hockeyeurs Seelandais sont allés arracher un nouveau succès à Fribourg 4-3 après prolongation samedi soir en National League. Deux victoires en prolongations, certes, mais qui permettent au HCB toujours 11e de réduire l’écart à quatre points avec le top 10.





Bienne fait le break mais se fait rejoindre

Avec le retour de Mike Künzle et la reconstitution des lignes « classiques » de la saison dernière, les Biennois ont toujours mené au score. Fribourg a globalement dominé, s’est souvent montré plus dangereux, mais le réalisme du HC Bienne a permis de mener 2-0 en première période grâce au premier but de Fabio Hofer (6e) puis à Jesper Olofsson (16e) puis 3-1 sur un cadeau de la défense fribourgeoise à Luca Hischier (29e). Si le pressing haut des Seelandais sur la relance adverse a payé, la première ligne des Dragons emmenée par l’intenable Marcus Sörensen a fait très mal en marquant les trois buts dont deux en power-play pour refaire son retard dans le tiers médian.





Rajala libère le HCB

Le HCB a s’est montré plus insistant dans la dernière période, Fabio Hofer ratant même un face à face avec Reto Berra dans les dernières secondes du temps règlementaire. Marcus Sörensen, lui, butait sur le poteau d’Harri Säteri dans les premières secondes de la prolongation avant que Toni Rajala ne troue le filet adverse sur un tir en force ! « Elle fait du bien et valide notre travail de ces dernières semaines qui n’ont pas été faciles. Il y a eu beaucoup de blabla autour de l’équipe, mais on est restés soudés », confiait Gaëtan Haas en fin de match avant de retrouver l’équipe de Suisse pour la trêve internationale. /jpi