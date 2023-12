Deux petits points pour le HC Bienne

Deux points de plus pour le HC Bienne dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les « rouge et jaune » ont pris la mesure de Rapperswil 4-3 après prolongation mardi à domicile. Avec trente-huit points au compteur, les Seelandais devancent de sept points Rapperswil dans la compétition, ce qui permet au club d’éloigner l’hypothèse inconfortable du playout de National League entre la 13e et le 14e équipe. Développement suit. /Sdu