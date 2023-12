Thomas Zamboni quittera le HC Bienne

Une page va se tourner au HC Bienne. Après 13 ans passés dans le club seelandais, dont les neuf derniers en tant qu'entraîneur-assistant, Thomas Zamboni va quitter le HCB à la fin de la saison pour rejoindre la Fédération suisse de hockey sur glace. Le Saint-Gallois de 36 ans a en effet été nommé responsable de la formation des nouveaux coaches et membre de la direction de Swiss Ice Hockey. « Ma décision n’a rien à voir avec le coaching staff ou la situation actuelle, et encore moins avec le HC Bienne qui, avec ma famille, nous a parfaitement intégrés depuis maintenant plus de 10 ans », précise Thomas Zamboni sur le site du club seelandais.





Un départ avec de bons souvenirs

En 13 ans, il a occupé différentes fonctions au HC Bienne, dont celles d'entraîneur-assistant, de coach hors glace et de coach vidéo. « Dorénavant, je me sens prêt pour le prochain palier. Cela représente une grande opportunité de me réinventer et continuer mon évolution. De plus, le fait que je sois désormais père de famille est également entré en ligne de compte », souligne Thomas Zamboni. À la Fédération, il remplacera Markus Graf (64 ans), un autre ancien entraîneur du HC Bienne. « Jamais je n’oublierai mon temps ici à Bienne et je serai éternellement reconnaissant pour tout ce que j’ai pu vivre et entreprendre », a encore ajouté Thomas Zamboni sur le site des « rouge et jaune ». /cra-JDJ