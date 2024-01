Petri Matikainen défend son management

On ne saurait en tout cas lui reprocher de négliger les jeunes, lui qui n’a pas hésité à aligner Jérémie Bärtschi (21 ans) et Liekit Reichle (20 ans) aux côtés de son topscoreur Toni Rajala. Le reste des choix est surtout dû à une concurrence féroce depuis le retour des blessés. « Je dois aussi vivre avec les valeurs que je leur enseigne, ce qu’ils doivent faire pour gagner leur place. Le nom, ce n’est pas la chose la plus importante. Et les gars qui ne jouent pas, je leur parle constamment ! C'est parfois dur de leur expliquer, parfois ils ne comprennent pas parce qu'il veulent jouer, c'est un fait. J'aimerais prendre tout le monde et jouer avec six lignes, mais je ne peux pas ! Ce n’est pas que je ne les aime pas, j’aime tout le monde ! Mais c’est le business, on essaye de gagner des matches ! Je ne pense pas aux gens de l’extérieur, je pense à mon équipe », clame avec passion le Finlandais à l’attention des sceptiques, conscient que ses choix seront commentés chaque semaine.







Le power-play repart d’une feuille blanche

À l’image de ses options sur le power-play, qui ont interpelé les observateurs le week-end dernier lorsque le HCB lançait sur la glace ses lignes « classiques » en supériorité numérique. « C’est vrai, on a fait jouer tout le monde sur le power-play, on l’a joué vieille école en envoyant les lignes 1-2-3-4. Ça marche un peu, mais ce n’est pas la solution idéale, c’est clair ! Parfois quand vous faites ça, ça débloque quelque chose mentalement. Mais on est en recherche des bons joueurs et je suis conscient que ça doit être mieux à l’avenir », concède Petri Matikainen sans éluder les questions.