Le bal de l’Inter fait salle comble

Le bal de l’Inter organisé dimanche soir par le musée de l’Hôtel-Dieu de Porrentruy a rencontré un franc succès. Près de 300 personnes sont venues danser, revêtues pour la plupart de leurs plus beaux smokings, vestes en queue de pie, robes de soirée, hauts de forme et hauts talons.

Mise sur pied dans le cadre de l’exposition « A la mode de chez nous », la manifestation a fait revivre aux Bruntrutains et Jurassiens l’ambiance des soirées dansantes du milieu du XXème siècle. Sous les rythmes d’un orchestre de jazz, dans une salle de l'Inter au décor authentique et une ambiance digne des plus belles scènes hollywoodiennes, le public est tombé sous le charme. /jpi