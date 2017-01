100'000 pour les orgues de Moutier

Le financement du Bibliobus adapté

Le financement du Bibliobus interjurassien doit être rééquilibré entre les deux cantons. Le CJB s’est prononcé en faveur d’une adaptation. La part du canton de Berne sera relevée de 20% à 24%, tandis que le canton du Jura verra sa part du financement baisser de 80% à 76%.

Nomination

Le Conseil du Jura bernois a préavisé favorablement la nomination de Natacha Kmarin au sein de la Commission intercantonale des arts de la scène à partir du 1e avril. Le CJB est convaincu qu’elle saura défendre les intérêts des arts de la région.

Pénurie de personnel soignant

Dans une réponse commune, le CJB et le Conseil des affaires francophones du district bilingue de Bienne ont approuvé la convention d’objectifs de la HES-SO, ainsi que le contrat de prestations de la HE-Arc. Les deux entités s’inquiètent des baisses de budget à répétition de la HE-Arc, qui fragilisent la qualité de la formation. Autre souci relevé : la pénurie de personnel soignant. Pour le CJB et le CAF, le problème provient principalement d’un décalage entre le niveau de formation des étudiants diplômés HES et les propositions de rémunération sur le marché du travail. Ils proposent de promouvoir la filière ES santé dispensée au Ceff à St-Imier, car le niveau de formation correspondrait mieux à la réalité du marché du travail.

Soutien à la rénovation des orgues

Le CJB a par ailleurs accordé ses subventions culturelles du mois de janvier. Au total, il a versé 147'000 francs. Le Conseil du Jura bernois a notamment octroyé la somme de 100'000 francs pour la rénovation des grandes orgues de la collégiale de Moutier. Le Festival du Jura et l’École de musique du Jura bernois font aussi partie des bénéficiaires. /mdu