L’école du Clos à Moutier devient trop petite

L’école primaire du Clos à Moutier fait face à des problèmes d’effectifs. La cité prévôtoise a récemment enregistré l'arrivée de nouveaux résidents. Cette situation a des conséquences sur le nombre d’élèves fréquentant l’établissement du centre-ville. Certaines classes atteignent ainsi le nombre limite de 24 élèves, voire 25 dans l’une d’elles. « Les bancs et les enfants sont tellement serrés qu’ils peuvent à peine circuler dans la classe », selon la directrice générale de l’école primaire de Moutier, Jeanine Gerber.

Des transferts peu souhaités... mais inévitables

Pour faire face à cette situation, la direction a proposé aux parents volontaires de transférer leur enfant à l’école Chantemerle située sur le versant nord de la ville d’ici la mi-février. La démarche n’a toutefois pas eu de succès. Au terme du délai de réponse fixé à vendredi, aucun parent ne s’est annoncé. « On devrait pouvoir survivre comme cela jusqu’à la fin juin mais ce ne sera plus possible en août », précise Jeanine Gerber. Il est donc urgent de trouver des solutions.

Une des pistes envisagée pour la rentrée est d’élargir le cercle de Chantemerle. Des enfants habitant aux environs de l’Hôtel de ville pourraient ainsi devoir se rendre à l’école du haut. La directrice générale indique s’être appuyée sur une notice de la Direction de l’instruction publique du canton de Berne pour justifier ces transferts. Le texte précise qu’un trajet de deux kilomètres est tolérable pour les enfants. « On a aussi demandé une évaluation au BPA pour savoir si les trajets depuis le centre-ville jusqu’à Chantemerle étaient sécurisés », souligne Jeanine Gerber. Le Bureau de prévention des accidents doit prochainement rendre son rapport.

Même si ces mesures sont mises en place, les élèves seront toujours trop nombreux à l’école du Clos pour la directrice générale. D’autres pistes - encore confidentielles - ont été déposées auprès de la commune. Celle-ci se prononcera prochainement sur le dossier déposé. /alr