Le fromage suisse a toujours la cote à l’étranger

Les exportations de fromages se portent bien. Elles ont augmenté de 2,5 % en 2016, pour un total de 70'200 tonnes. L’Emmentaler et le Gruyère sont les plus prisés à l’étranger, avec une part de plus 17 % chacun. Dans la région, la Tête de Moine enregistre une belle croissance avec une hausse de 8,3 % des exportations. Contacté lundi après-midi, le gérant de l’Interprofession Tête de Moine, Olivier Isler, n’a pas souhaité commenter ces chiffres dans l’immédiat. Il souhaite d’abord connaître les chiffres exacts de la production, qui devraient être dévoilés la semaine prochaine. /ast