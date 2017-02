De plus en plus de passagers dans les transports publics biennois

Plus de passagers et plus de kilomètres parcourus : les transports publics biennois ont constaté une hausse de leur fréquentation de 1,6% en 2016 sur tout le réseau. En tout, 16,8 millions de personnes ont emprunté leurs véhicules. Les distances parcourues ont progressé de 2,5 %. La croissance la plus marquante s’est faite sur la ligne de trolleybus no 1, la plus performante de la ville. Cette hausse n'a pas d'incidence sur le prix du billet, fixé par la communauté tarifaire Libero.

Difficulté croissante pour tenir les horaires

Si les TPB se réjouissent de cette augmentation, ils n'ignorent pas les défis qu'elle représente pour l'avenir : le nombre croissant de passagers provoque une prolongation des temps d'arrêt qui, couplée au trafic, rallonge le temps de parcours et déstabilise l'horaire. Un nouveau schéma d'offre est attendu pour décembre 2017, qui prévoit des cadences plus serrées sur certaines lignes. /sca+com