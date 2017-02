Déménagement en vue pour les Ponts et chaussées

L’Office des ponts et chaussées du Jura bernois prendra bientôt possession de son nouvel écrin. Le service d’entretien des routes pour le Jura bernois et l’Unité territoriale IX – actuellement répartis entre Moutier, Tavannes et Sonceboz – vont emménager dans le centre d’entretien récemment construit à Loveresse. Ce changement sera effectif dès le 20 février. Pour rappel, le nouveau bâtiment de 6'000 mètres carrés a coûté 27 millions de francs répartis entre le canton de Berne et la Confédération. /ast