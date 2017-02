Un accident fait quatre blessés à Orvin

Quatre personnes ont été blessées dimanche après-midi dans un accident impliquant trois voitures à Orvin. Selon la police cantonale bernoise, une automobiliste circulait depuis Orvin en direction de Jorat, lorsque, dans le secteur de Sonville, elle a dévié de sa trajectoire et s’est retrouvée sur la voie opposée. Sa voiture a alors heurté latéralement un premier véhicule qui arrivait en sens inverse. Elle est ensuite entrée en collision frontale avec un second véhicule.

Trois ambulances ont été mobilisées durant l’opération de secours. La conductrice qui circulait depuis Orvin a été grièvement blessée. Le passager avant de la première voiture ainsi que le conducteur de la seconde et son passager ont également été blessés. Les autres sont sortis indemnes.

La route entre Orvin et Lamboing a été fermée au trafic pendant plusieurs heures. Les sapeurs-pompiers OPRV et le Plateau ont été engagés pour mettre en place une déviation et s’occuper des liquides qui s’étaient écoulés des véhicules accidentés. La police a ouvert une enquête pour clarifier le déroulement exact de l’accident. /comm+alr