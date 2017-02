Du changement à la tête de Vol Libre Jura

Vol Libre Jura s’apprête à vivre quelques changements en 2017. L’organisme réunit environ 250 pilotes deltistes et parapentistes du canton du Jura et de l'arrondissement du Jura bernois. Une soixantaine de membres se sont réunis samedi soir pour l’assemblée générale annuelle du club à Courtemelon. Ils ont notamment élu un nouveau comité composé d’Alphonse Frésard à la présidence, Nicole Siekmann à la vice-présidence ainsi que Basile Charmillot et Vincent Chenal au secrétariat.

Une politique de continuité

Alexandre Constantin et Frédéric Lovis passent ainsi la main après de nombreuses années à la tête du club en tant que, respectivement, président et vice-président. Alexandre Constantin est particulièrement fier d’avoir vu diverses compétitions initiées par des membres du club comme le Graitrix ou encore la Jura’ltitude se développer. De son côté, le nouveau président, Alphonse Frésard, vise la continuité à la tête du club. Il souhaite notamment maintenir de bonnes relations avec les propriétaires des terrains d’atterrissage et de décollage et poursuivre les différents projets initiés par le comité actuel.

De bons résultats

D’un point de vue sportif, les deltistes ont particulièrement tiré leur épingle du jeu l’an dernier. Ils sont montés sur la deuxième marche du podium à Villeneuve lors des championnats de Suisse interclubs. Les adeptes de l’aile triangulaire ont également terminé premiers au Challenge de distance. Les pilotes de parapente acrobatique de Moutier, Morane Montavon et Christophe Guillet, se sont, par ailleurs, parés de la médaille d’argent dans la catégorie synchro lors des championnats suisse de la discipline. /comm+alr