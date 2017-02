Le pape François raconté par un Jurassien

Le pape François est au cœur du nouveau livre d’Arnaud Bédat. Le Jurassien sort l’ouvrage « François seul contre tous » chez Flammarion. Ce dernier paraît mercredi. Le journaliste d’investigation qui collabore avec différents médias dont l’Illustré et Paris Match propose une enquête sur le pape. Il revient notamment sur sa vie, son accession à la plus haute fonction de l’église catholique mais aussi les menaces qui planent sur lui. Arnaud Bédat suit depuis de nombreuses années l’actualité papale. Il a même rencontré le souverain pontife à plusieurs reprises et c’est le second ouvrage qu’il lui consacre. /alr