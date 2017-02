Collision entre une voiture et un train

Une voiture et un train sont entrés en collision mardi matin. L’accident s’est produit au passage à niveau de Cormoret. La police cantonale bernoise a reçu l’alerte à 5h55. Un véhicule circulait de St-Imier en direction de Bienne. Un camion qui roulait devant lui s’est arrêté devant le passage à niveau, l’automobiliste a alors entrepris une manœuvre pour le dépasser et a fini par se retrouver coincé sous les barrières de sécurité. À ce moment-là, le train, qui venait de quitter la gare de Cormoret et roulait donc à vitesse réduite, a percuté latéralement le véhicule.

L’accident n’a pas fait de blessé. La conductrice a tout de même été transportée à l’hôpital en ambulance pour effectuer un contrôle. Le trafic ferroviaire a été perturbé durant environ une heure et des bus de remplacement ont été mis en place. /mdu