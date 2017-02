La place du Marché-Neuf retrouve sa vocation première

Les amateurs de produits du marché devront changer leurs habitudes à Bienne. Dès le premier mars, ils devront se rendre à la place du Marché-Neuf et non plus à la rue de Nidau pour les marchés hebdomadaires et mensuels. La ville répond ainsi à des réclamations des enseignes de la rue de Nidau, qui voyaient leurs vitrines masquées par les stands des marchands. Elle redonne aussi à la place du Marché-Neuf sa vocation première.

Ce changement donnera lieu à une phase de test qui devrait durer environ six mois. Pendant cette période, la ville analysera l’évolution de la fréquentation de la rue de Nidau et de la place du Marché-Neuf, et elle recueillera les avis des commerçants, des marchands et de la population. Sur cette base, elle pourra décider d’éventuelles adaptations futures. Selon le directeur de la sécurité de la ville de Bienne, Beat Feurer, les marchands ne seront pas prétérités. L’accessibilité du nouvel emplacement est bonne à pied ou en voiture. Les autorités invitent les marchands à faire de la promotion auprès de la population et les soutiendront dans cette démarche.

Les détails de cette nouvelle conception des marchés hebdomadaires et mensuels doivent encore être réglés avec la section Berne-Bienne de l’Union suisse des marchands forains. /ast