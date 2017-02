Patience pour les cavaliers à Muriaux

C’est « Non ». La 18e Journée Equestre amicale sur neige, prévue dimanche à Muriaux, a été reportée au 12 mars. Les responsables l’ont fait savoir mercredi matin. Cette décision a été prise en raison d’un manque de neige et à cause du mauvais état du terrain. Cette manifestation fait la part belle aux chevaux de race « franches-montagnes », par l’intermédiaire de concours d’attelage et de ski attelé.

Record d’inscriptions en ski attelé

Au total, près de 90 concurrents sont inscrits à l’événement : ils sont 66 – un record – à avoir manifesté leur intérêt pour prendre part à l’épreuve de ski attelé. Les participants viennent uniquement de Suisse. La bonne moitié d’entre eux sont issus du Jura et du Jura bernois. Il n’y a aucun candidat étranger. Le thème pour l’édition 2017 de la Journée Equestre amicale sur neige s’intitule « A Muriaux on est heureux… on fait trotter les amoureux ». Le budget de l’événement est estimé à 20'000 francs. Pour rappel, l’édition 2016 avait été tout simplement annulée, une première depuis les débuts de ce rendez-vous. /bbo